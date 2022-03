El Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP) ratificó su pedido de destitución del ministro de Salud, Hernán Condori, por las supuestas declaraciones “injuriosas y carentes de veracidad” que hizo durante su interpelación en el Congreso.

Decir que el gremio médico nunca se pronunció contra del encarecimiento de los costos en las clínicas y de las medicinas, así como de la falta de oxígeno, es una de las falsas ideas que expuso, según un comunicado firmado por los 27 decanos de los Consejos Regionales y el Comité Ejecutivo Nacional.

“El ministro de Salud miente cuando afirma que el procedimiento ético disciplinario iniciado en su contra por el Colegio Médico ha sido archivado, ya que estos continúan su debido proceso. Asimismo, en aras de la transparencia, lo emplazamos a que revele los nombres de las empresas y personas que ha denunciado por corrupción”, indicó.

El CMP también cuestionó por qué Condori no contestó de manera coherente la razón por la que promociona una sustancia como el “agua arracimada”. “Que no la venda o recete, como ha manifestado, no lo exime de la responsabilidad de la promoción de una sustancia sin ningún beneficio para la salud”, recalcó.

Asimismo, manifestó su “extrañeza” por el contradictorio accionar de algunos congresistas que “luego de impulsar la interpelación y censura del ministro abdicaron por intereses políticos de su responsabilidad de fiscalizar las acciones del Ejecutivo en defensa de la salud”.

“Invocamos a que la clase política honre su compromiso con el país en beneficio de la salud”, acotó en reclamo a que el Congreso censure a Condori.

El decano del CMP, Raúl Urquizo, sostuvo que otro tema preocupante, que involucra a Condori, es la desaceleración del proceso de vacunación, que pone en riesgo la salud de la población.

Dijo que la falta de liderazgo en el Minsa, el desánimo entre el personal de salud, el desaliento por el futuro y el malestar entre los funcionarios afecta la campaña.

