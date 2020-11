El comandante Mario Casaretto, jefe departamental del Cuerpo General de Bomberos para Lima y Callao, pidió al Hospital Arzobispo Loayza la devolución de una de sus ambulancias que llegó a dicho nosocomio hace seis horas.

En diálogo con TV Perú, señaló que la ambulancia y cuatro miembros de la institución se encuentran retenidos en el interior del centro de salud. Añadió que esto estaría perjudicando el trabajo de los bomberos que no pueden atender otras emergencias.

“No solo la retención de la ambulancia es dejar de atender 20 emergencias por lo menos por estar retenido 6 horas. Ya es recurrente, no lo entendemos, los bomberos (dentro del hospital) que ven aquí son los que salen a atender a las emergencias de atención de atropello, despiste de motos, llegan a este hospital, al área de emergencia que no tiene el criterio para decir que esta ambulancia necesita salir”, declaró Casaretto.

Asimismo, explicó que, aparentemente, la ambulancia no saldría del mencionado nosocomio por la camilla de los bomberos que se encuentra en el área de emergencia. En ese sentido, pidió a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que atienda las necesidades del hospital Loayza.

“Hacemos un llamado a la ministra Mazzetti que vea la situación real de este hospital porque no es posible que por una camilla no se puede dejar que un paciente esté seis horas y los familiares de la víctima han tenido que llamar a otra ambulancia particular para irse a otro hospital. Nosotros para salir del hospital, tenemos que salir con nuestra camilla para seguir atendiendo y el hospital dice que no tiene camilla”, señaló.

Añadió que no es la primera vez que sucede esto; por ello, pidió la intervención del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que dejen retirar a su ambulancia.

“Acá hay un bombero a mi lado que ha estado ayer retenido tres horas y antes de ayer también, debido a la misma emergencia, ha estado dos horas retenido por las mismas circunstancias de la camilla”, puntualizó desde el frontis del área de emergencia del Hospital Loayza.

