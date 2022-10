Un hombre traicionó la confianza de su empleador y robó cerca de 2 mil soles en su primer día de trabajo, en el distrito de Comas. El ladrón abrió la caja registradora y su delito quedó registrado por una cámara de seguridad.

Ocurrió en un establecimiento de venta de celulares ubicado en el mercado de Unicachi, en Pro. Según informó América Noticias, el sujeto aprovechó que el administrador se encontraba en los servicios higiénicos para cometer el hurto.

El dueño de la tienda señaló que el dinero hurtado era producto de las ganancias del día, además, identificó al ladrón como Cesar Raúl Roque Barreto (24), quien perpetró el robo su primer día de trabajo.

“Él me escribía y me insistía por WhatsApp diciéndome que necesitaba trabajar (...) cuando vino lo vi que sabía, pero lo que me causaba un poco de intriga y confusión es que no se sacaba la mascarilla para nada nada, todo el día estuvo con la mascarilla, incluso cuando se fue a comer, nunca mostró el rostro para nada”, contó el encargado de la tienda en declaraciones a ATV.

