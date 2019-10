Tras la disolución del Congreso, varias calles del Centro de Lima fueron cerradas y en estas se colocaron rejas para impedir el paso peatonal y vehicular. Esta situación ha generado malestar en los dueños y comerciantes de los negocios aledaños al Congreso de la República.

Varios comerciantes señalaron a Diario Ojo que las ventas han disminuido hasta en más del 50%. “Que esto ya acabe, somos los perjudicados, las deudas no perdonan. Pido al Presidente y excongresistas que paren esto. El Perú no puede seguir así”, dijo una de las comerciantes, quien sostuvo que los clientes no acuden al Centro de Lima por temor a las bombas lacrimógenas y protestas.

“Que cierren el Congreso pero no nos cierren a nosotros”, señaló la señora Luz, dueña de un negocio ubicado en el cruce de los jirones Ayacucho y Áncash.

