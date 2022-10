Los especialistas de Tu Médico aseguran que la salud mental de cada individuo es la base principal para la construcción de la vida, esencialmente desde la infancia en adelante.

La psicóloga Fiorella Rázuri Castillo, especialista de Tu Médico, informó que muchas veces damos mayor importancia a la salud física de los niños, pero muy poco a lo que concierne a la salud mental. En ese sentido, detalló que uno de los factores en la actualidad que influye en la vida de un menor son las redes sociales y su uso excesivo.

Esto provoca el incremento de los trastornos de ansiedad, disfunción en las relaciones entre los familiares y sociales. Debido a la pandemia por el COVID-19, hubo un incremento en el consumo de Facebook, Instagram y más en TikTok, donde el acceso es sin reglas, ni límites.

“Hay muchos menores que debido al consumo excesivo de estas redes están padeciendo de ansiedad, depresión, baja autoestima, adicción, mal comportamiento, trastornos de sueño entre otros. Por eso, se deben establecer reglas y comunicación constante entre los padres y los menores”, indicó la vocera.

¿Cómo desintoxicarlos de las redes sociales?

La especialista de Tu Médico señaló que es de importancia la conversación del padre con el menor para ayudarlos a crear su identidad, debido a que Instagram, TikTok y otras redes muestran aparentes vidas perfectas, las cuales provocan ser imitadas, generando un impacto fuerte en la salud mental. Por ello, es necesario que se les informe que las vidas que salen en los videos son creadas para generar cierto interés.

“Evitar que los menores imiten retos o videos que aparecen en TikTok que no van a sus edades. Las personalidades narcisistas o histriónicas cuentan con falta de autoestima, buscan en estas redes sociales para tener una aceptación a través de un corazoncito o un Like, lo cual no debe estar permitido”, señaló.

Los padres deben de monitorear el tiempo y contenido que los niños y adolescentes están consumiendo en redes sociales. Establecer horarios para el adecuado uso y que sea en función a sus edades. También, evitar el uso cuando comen o unas horas antes de dormir.

También fomentar las relaciones sanas, diálogo constante sobre el correcto uso de las redes, explicarles para que no caigan en comportamientos adictivos o que no se sientan afectados por los contenidos que aparece.

Por último, a pocas fechas del Día de la Salud Mental, la especialista detalló que está claro que la salud mental es esencial, que debemos fomentar la comunicación en familia y generar rutinas sin necesidad de uso de redes sociales.

