¿Cómo obtener la insignia de Fan Destacado en Facebook?

Una nueva opción de Facebook permite destacas a algunos seguidores de páginas según su interacción con la misma. Un Fan destacado no es más que una insignia que brinda de manera automática la red social.

¿Qué es un fan destacado?

Es un reconocimiento a una persona por su continua participación dentro de una página en Facebook.

Todo se debe a la actividad del usuario. Así que no puedes solicitarla a la misma página, sino que dependerá de ti mismo.

¿Cómo puedo ser un Fan Destacado?

La insignia es otorgada por Facebook por tus actividades. Pero te podemos dar algunas recomendaciones para ganarte este reconomiento.

Ve los vídeos de la página, da "Me gusta" de manera natural (no ingreses y des me gusta a todas las publicaciones), reacciona al nuevo contendio y comenta o comparte las pulicaciones.

Obviamente, no ganas nada al ser un Fan Destacado, pero las páginas de Facebook están trabajando en segmentación de audiencias para premiar a quienes son fanes destacados.