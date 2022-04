El inicio del feriado largo por Semana Santa se convirtió en un viacrucis para turistas nacionales y extranjeros debido a la huelga que acató el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA).

Según la presidenta del Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Gabriela Fiorini, la medida de fuerza, avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), afectó a más de 8000 pasajeros, quienes quedaron el jueves santo varados en diferentes aeropuertos del país en una fecha clave para el turismo.

Uno de los perjudicados fue Pedro Villanueva, cuyo avión retornó a Lima sin lograr aterrizar en suelo cusqueño, a donde pretendía llegar para disfrutar de este feriado. A diferencia del joven, otros turistas no pudieron siquiera abordar pues cancelaron sus vuelos.

Ese fue el caso de Victoria, una turista mexicana que, además de haber perdido tours en la ciudad de Ica por las protestas de hace una semana, ayer no pudo concretar su viaje desde Arequipa hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

“A mí no me queda muchas ganas de regresar. Estamos ya muy cansados la forma en la cual se están tomando las cosas y es un agotamiento que no nos da muchas ganas de regresar (al Perú)”, comentó.

Pérdidas económicas

Aunque el presidente del directorio de Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial), Jorge Perlacios, anunció el levantamiento de la huelga tras llegar a un acuerdo con el SUCTA, el daño al sector turismo era irreversible.

El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, consideró que el impacto en pleno feriado largo ha sido brutal. “Hemos tenido turistas que no solo se han quedado varados, sino han perdido vuelo, hotel, almuerzo y tours. Han perdido todo”, señaló a OJO.

Añadió que esta situación ha significado la pérdida de millones de soles en toda la cadena turística pues la venta de Semana Santa equivale al 35% de la venta de un año prepandémico, como 2019.

Además, dijo, que el turismo es el sector más golpeado por la pandemia y con las protestas, la inmovilización y ahora esta huelga, “lo están terminando de matar”.

Justamente hoy las actividades en Cusco, el destino preferido por turistas nacional e internacionales, están paralizadas debido a un paro agrario. Ante este nuevo escenario, el presidente de Canatur, Carlos Canales, reveló que hoy 4 mil personas no han podido ir a Machu Picchu y las pérdidas por día no es menor a 10 millones de soles.

“La única actividad que no se ha podido recuperar hasta el día de hoy es el turismo y sigue siendo mancillado, pisoteada por temas políticos. Y están dejando sin trabajo a las mypes y pymes del interior del país”, señaló

Conflictos sociales aumentan

La Defensoría del Pueblo alertó que durante marzo se han registrado un total de 208 conflictos sociales en el país, cifra récord mensual reportada en el último año, pero solo 106 están en proceso de diálogo. La principal competencia de estas pugnas, refiere su informe, recae en el Gobierno nacional con 131 casos (63.0%); en los gobiernos regionales (26.4%); y en los gobiernos locales (8.2%). Asimismo, en 145 casos se presentaron al menos un hecho de violencia.

Además de los conflictos, también aumentaron a 363 las acciones colectivas de protesta durante ese mes, otra cifra alta del último año. Plantones, marchas, bloqueos de vías y movilizaciones se vienen presentando en distintas partes del país.