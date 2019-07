Compra gaseosa y encuentra una cucaracha dentro del envase│VIDEO

Un desagradable momento vivieron los integrantes de la familia Calderón Rayo cuando se prestaban a beber una gaseosa Inca Kola y descubrieron que al interior de la botella había una cucaracha.

“Nosotros compramos la gaseosa en una tienda a la espalda de nuestra casa, en la urbanización El Trébol, en Los Olivos. Compramos una botella de 1.5 litros de Inca Kola sin darnos cuenta de su contenido. Ya en la casa, cuando la íbamos a abrir, se me ocurrió verificar la botella y me doy cuenta con que había un objeto extraño. Y qué es lo que era, era una cucaracha”, narra Jorge Calderón.

Incómodos y asqueados por la mala experiencia, solo atinaron a dejar a un lado el envase sellado. Días después, la hija de don Jorge, Lisette Calderón, encontró la botella y su desagradable contenido y procedió a presentar su queja al servicio de atención al cliente de Inca Kola y, en paralelo, formuló un reclamo al Indecopi.

“Estas dos gestiones tuvieron como respuesta, de parte de Inca Kola, concertar una cita para, supuestamente, arreglar este impasse y responder al reclamo. A mi casa se presentó un señor, en representación de Inca Kola, y comprobó que el envase era de ellos y reconoció que no había sido adulterado”, explica el señor Calderón.

Tras el reconocimiento del producto, el representante de la empresa informó que debía llevarse la botella para analizar el producto en sus laboratorios.

“Yo le pregunté si nosotros teníamos que estar presente (en el análisis) y me dijo que esa era una gestión que hace la Inca Kola y no tendríamos participación. Yo le dije y qué garantía tengo de que el laboratorio de ustedes dé un veredicto real. Yo me vi afectado y me ofendí”, cuenta don Jorge, quien optó por no entregar el envase, la única prueba que tenían de su reclamo.

Indecopi intervino

Por parte de Indecopi, la entidad inició un proceso entre la parte afectada y la empresa.

“Nos llegó una carta en donde están convocando a mi hija, por haber sido la reclamante ante Indecopi, para que se reúna con la parte reclamada, como ellos le llaman a la Inca Kola, a una reunión de conciliación. Nosotros decimos 'cómo asistir a una reunión de conciliación si previamente, en representación de Inca Kola se hizo presente un señor y quería llevarse el producto'. Como que esta reunión de conciliación es un saludo a la bandera”, comenta el señor Calderón.

Responde Inca Kola

Diario Ojo se comunicó con Arca Continental Lindley, embotellador autorizado de The Coca-Cola Company, para conocer su posición respecto al reclamo.

A través de un comunicado, la empresa embotelladora informó que “cuando un cliente o consumidor presenta algún reclamo sobre nuestros productos, nuestros representantes lo visitan, revisan el empaque relacionado al reclamo, solicitan la entrega del mismo para realizar las pruebas y análisis correspondientes, con el objetivo de determinar si se trata de una manipulación o adulteración. Si este proceso no se completa, es decir que no se entrega el producto en cuestión, se abre la opción de una instancia superior. Es en esta última etapa donde se encuentra este caso y esperamos que pueda resolverse pronto”.