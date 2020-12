Diciembre es el mes con más movimiento comercial en el país por la temporada navideña. Las personas cobran la gratificación, salen de compras y dejan la casa sola en muchas ocasiones. Este panorama es aprovechado por los ‘amigos de lo ajeno’ quienes ante un descuido buscan robar a través de diversas modalidades como “El semáforo”, “El cambiazo de tarjetas”, “La cuchilla”, entre otros delitos contra el Patrimonio en su figura de Hurto, Robo y Estafa.

Cesar Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Proseguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), detalla a Diario Ojo cómo se realizan estos robos y cómo puede evitarlos.

El semáforo

Los malhechores se plantan en los semáforos y se hacen pasar por vendedores de golosinas. “Cuando ven un auto con objetos valiosos, rompen la luna con bujía y roban las pertenencias”, detalló el especialista. Para evitar estos robos, Ortiz recomienda no utilizar el celular mientras se moviliza en los taxis, asimismo aconseja no confiarse. “Muchos creen que porque sus autos tienen lunas polarizadas van a pasar desapercibido y no es así”, agregó.

El falso taxi

Los asaltantes se hacen pasar por taxistas e incentivan al pasajero a dejar sus cosas en la maletera. Cuando su cliente baja, el chófer arranca y huye con las pertenencias. Ante esto, el presidente de Aprosec recomienda siempre ir dos personas hacer las compras, para que nunca dejen el vehículo solo con el taxista.

La cuchilla

Los maleantes utilizan pequeñas cuchillas para hacer un agujero en los bolsos y sustraer los celulares o billeteras. Ante ello, se aconseja hacer las compras con canguros o llevar la mochila adelante.

El cambiazo de tarjetas

Los delincuentes se apropian del chip de su tarjeta de crédito o débito, roban su información y hacen compras no autorizadas. Por lo general, los propios vendedores hacen este cambio cuando uno cancela algún producto o servicio.





Por otro lado el especialista comentó que los robos a las viviendas también suelen aumentar en estos días, y a pesar de que esto sucede todos los años, no se toman medidas. “El 80% aproximadamente de casas y edificios no cuentan con con las medidas básicas de seguridad”, sostuvo.





Consejos para acudir hacer compras en temporada navideña

Cargue con usted su DNI o pasaporte (en caso de ser ciudadano extranjero).

Mantener un perfil bajo al acudir a los centros comerciales, es decir no vestir de manera ostentosa.

Evite llevar menores de edad consigo para no exponerlos innecesariamente.

Vaya con alguien que tenga alguna referencias de las calles y conozca los sitios.

No lleve dinero en efectivo y pague con su tarjeta de débito/crédito.

Si se siente amenazada, acérquese a los efectivos de seguridad de la zona.

No hable de su situación financiera o laboral en lugares públicos.

No asista a cajeros en lugares que no conoce ni pida ayuda de extraños.

Al cancelar un servicio o producto, no entregue su tarjeta y tampoco la pierda de vista.

Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, procure comprar cerca a su hogar para evitar aglomeraciones y robos.









































































Según el presidente de la Asociación Proseguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), Cesar Ortiz Anderson, el 80% de viviendas no cuentan con un sistema de seguridad apropiado.