Comunidad peruana en EE.UU. celebró y aplaudió que Alejandro Toledo siga en prisión│VIDEO

Ciudadanos peruanos residentes en Estados Unidos asistieron hoy a la audiencia de fianza del ex presidente Alejandro Toledo en la Corte del Distrito Norte de California, en San Francisco.

Luego que el juez Thomas S. Hixon decidió mantener a Alejandro Toledo en prisión mientras enfrenta el proceso de extradición al Perú, los peruanos salieron de la Corte y no dudaron en celebrar y aplaudir.

Celebration & applause outside Fed. Courthouse in #SF, where Peruvian nationals react to judge **denying bail to former Peruvian President #AlejandroToledoManrique, accused of accepting $20 million in bribes. Peru has requested extradition. We just want justice on every level. pic.twitter.com/6hBzU4VyMU

— Sam Brock (@SamNBCBayArea) July 19, 2019