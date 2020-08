Los concesionarios de la Operación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en el Sistema Cosac I (el Metropolitano) anunciaron este viernes la reducción gradual de la flota de buses de la ruta troncal y de alimentadores.

Así lo precisa la carta notarial, remitida el pasado 6 de agosto, a la Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima, Protransporte, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

El documento señala que la medida se toma a consecuencia del “incumplimiento reiterado y permanente del compromiso contractual en los contratos de concesión”. Se trata de la cláusula 8.2 que establece un conjunto de condiciones para la prestación del servicio en la actual coyuntura, entre las que figura, el reembolso de los costos directos y razonables para cubrir los costos de los meses de junio y julio del 2020.

Por ello, los concesionarios del Metropolitano anunciaron que a partir del sábado 8 de agosto se reducirá gradualmente la flota de alimentadores. Mientras, a partir del lunes 10 de agosto harán lo propio también de forma gradual respecto a los buses de la ruta troncal.

“De mantenerse sus incumplimientos, indefectiblemente colapsará el servicio y tendrá que suspenderse este en su totalidad, tanto en la flota de alimentadores como en la flota de la troncal, desde el viernes 14 de agosto de 2020”, refiere la carta.

Los concesionarios del Metropolitano recordaron que los compromisos fueron ratificados en el Acta de Acuerdo por Situación de Emergencia suscrita el 30 de marzo pasado, y también el 14 de julio del 2020, con ocasión de la reunión convocada por las autoridades en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas ante el riesgo inminente de suspensión del servicio.

“Pese a todos esos reconocimientos y compromisos públicos, ustedes no han cumplido con efectuar los referidos reembolsos haciendo caso omiso a lo que establece el Contrato de Concesión y también, por supuesto, a cada una de nuestras comunicaciones en las que les advertimos reiteradamente el riesgo de paralización de las operaciones”, señala la misiva.

“Su conducta, por lo tanto, ha agravado la crisis económica y financiera que venimos afrontando producto de sus incumplimientos y nos ha llevado a una situación imposible de superar que nos conduce a la reducción y suspensión de los servicios, conforme les estamos comunicando”, añade el documento.

Subsidio

El pasado 14 de julio, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció que el Gobierno subsidiará los pasajes del servicio de transporte urbano de la capital denominado Metropolitano, para evitar la interrupción del servicio.

Así lo manifestó tras reunirse con el alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz; funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y representantes de los concesionarios del Metropolitano. “Acá teníamos que defender siempre al ciudadano, había una preocupación grande en los ciudadanos sobre el incremento de las tarifas y la interrupción del servicio”, dijo en aquella oportunidad.

Refirió que esta preocupación fue desde el inicio el gran objetivo del Gobierno, de no afectar al ciudadano y por ello han encontrado tres líneas de trabajo en la reunión sostenida. “El primero, como Gobierno nacional vamos a subsidiar una tarifa que se definirá en los próximos días”, afirmó. No obstante, el alcalde de Lima reiteró en las últimas semanas que se esperaba que este tema sea abordado en la sesión del Consejo de Ministros que hasta el momento no se ha concretado.

