​Conductores no respetan restricción de "pico y placa": Restricciones, horarios y multas│VIDEO

La medida de restricción de "pico y placa" empezó a implementarse hoy y, a pesar del anuncio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los conductores con placas prohibidas de circular hicieron caso omiso a esta medida.

En la avenida Javier Prado se pudo observar gran número de vehículos con placa de último dígito par que están autorizados a circular solo martes y jueves por esta vía. Los conductores dijeron desconocer esta medida.

"No tenía conocimiento que estaba prohibido de circular por la avenida Javier Prado. La Municipalidad de Lima debe hacer una campaña informativa, espero no tener problemas", dijo un conductor.

Para constatar que los conductores cumplen con esta medida efectivos de la Policía de Tránsito están ubicados a lo largo de esta vía con cámaras filmadoras. Estas imágenes serán remitidas al SAT para que detecten a las unidades infractoras.

¿Cómo aplican el "pico y placa"?

Las placas que terminen en número par, incluido el cero, no circularán los días lunes y miércoles. (0, 2, 4, 6, y 8)

Las placas de número impar no circularán los martes y jueves (1, 3, 5, 7 y 9)

¿En qué horarios se aplicará?

En los días que no les corresponda, los vehículos no podrán circular en los horarios de 06:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 05:00 p.m. a 09:00 pm.

Multas

Desde hoy, lunes 22 de julio, al domingo 4 de agosto se considerará una "marcha blanca" y no se aplicarán multas sino que se entregarán papeletas educativas a los conductores.

A partir del lunes 5 de agosto, la Policía Nacional comenzará a multar con S/ 336 (8 % del valor de 1 UIT) y 20 puntos menos en la licencia de conducir.

¿Dónde se aplicará esta medida?

En estas dos semanas, la prohibición regirá en los ejes viales conformados por la Panamericana Sur - Evitamiento- Panamericana Norte, Arequipa - Garcilaso de la Vega - Tacna y Javier Prado - La Marina. A partir del 5 de agosto se iniciará la segunda etapa de la restricción en la Vía Expresa de Paseo de la República y la avenida Canadá.

Este será aplicado en cinco corredores viales.

1. Panamericana Norte (Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (Av. Alipio Ponce)

2. Av. Javier Prado (Óvalo Huarochirí) - Sánchez Carrión - La Marina (Av. Elmer Faucett)

3. Av. Tacna (Jr. Conde de Superunda)- Av. Garsilaso - Av. Arequipa (Óvalo Miraflores)

4. Av. Paseo de la República (Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau

5. Av. Canadá (Av. Circunvalación hasta Av. Paseo de la República)