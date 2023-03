El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, habló sobre la gresca que protagonizó en la región de Arequipa y aseguró que volvería a enfrentarse con cualquier persona si esta le “menta la madre”.

“(Consultado sobre si encararía a alguna persona) Si es que me mentan la madre, lo digo pidiéndole disculpas a toda la gente. Antes de ser político, yo soy un ser humano, padre, hijo y voy a vivir eternamente agradecido con mi madre. A ella que nadie me la toque”, aseveró el parlamentario en Exitosa.

Martínez lamentó que existan personas que usan su posición política para agredir a los políticos. “Lo que yo hice fue defenderme. A mí me pueden decir ladrón u homosexual pero sí me afecta cuando me mentan la madre”, precisó.

Pelea en Arequipa

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, protagonizó una gresca con un manifestante en los exteriores del Consejo Regional de Arequipa. El parlamentario fue agredido con objetos.

Este incidente quedó registrado en video. Se sabe que el legislador fue increpado por un grupo de manifestantes que le exigían que trabaje por la región.

Sin embargo, la escena pasó a una gresca cuando uno de los manifestantes intentó golpear al congresista. Este respondió de la misma manera y ambos intercambiaron puños y patadas.