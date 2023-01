El congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerzas Popular) cuestionó enfáticamente a Evo Morales durante el debate por la Moción N° 5225, que fue aprobada y se declaró persona no grata al expresidente boliviano por sus constantes incitaciones en la política nacional, que buscan desequilibrar el orden interno del país, entre otros.

Bustamante aseguró que Evo Morales no debe ingresar nunca al Perú porque se aprovecha de la convulsión social y pretende promover su ideología bajo partidos políticos asociados a sus ideales. “Eso es una forma de invadir el Perú y de generar acciones contrarias a los interese del Perú”, señaló.

“Evo Morales debería hacer lo que tiene que hacer por sus bolivianos, la gente en Santa Cruz no lo quiere (...) eso es tema de ellos, que mal haríamos nosotros en acoger las quejas del señor Evo Morales (...) Tenemos que declararlo persona no grata como Congreso, hay una orden de captura en Bolivia contra él que es un pedófilo, narcotraficante y delincuente, no tiene nada que hacer en el Perú”, sentenció Bustamante.

El parlamentario recordó a sus colegas - en contra de que se declare persona no grata a Evo Morales - que “se olvidan que existe la diplomacia parlamentaria que permite hacer control político sobre los actos de Gobierno que son externos”.

“(Evo Morales) no ha dicho que es enemigo del Perú, pero quiere Puno, dice que considera que hay una gran nación aymara que debería estar geográficamente y políticamente unida, eso lo pone automáticamente como enemigo del Perú”, añadió Bustamante.

Por último, Bustamante también tildo de “engendro político” a la organización Runasur, creada por Evo Morales y cuestionada por sus movimientos sociales e intelectuales de izquierda.