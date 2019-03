Congresista Roberto Vieira pide 20 mil dólares a su primo para anular sanción de Produce

El congresista Roberto Vieira fue denunciado por su primo Guillermo Venegas Viera pruebas en la mano y haberle solicitado 20 mil dólares para levantar sanción administradora impuesta por el Ministerio de Producción (Produce).

Según Guillermo Venegas Viera posee audios en donde el congresista negocia como un salvador y le ofrece a él mismo una solución bochornosa. Primero le pide 25 mil dólares y luego se los rebaja a 20 y 15 mil.

Congresista Vieira: Ya mira, escúchame… este… dile que me dé 15. Pídele 20, agárrate tú cinco.

Chicho: Primo, pa´ mí no porque si tú nos pones activos, a mí también me ayudas. ¿Me entiendes?

Congresista Vieira: Ya 15. Dile que me dé 15.

Chicho: Tú le has ofrecido, por eso le dije a él…

Congresista Vieira: Dame cinco mañana y los 10 contraentrega, pero me vienes acá a entregar los papeles. Nada por teléfono, como que no existe, h...

El primo de Roberto Vieira es conocido como 'Chicho' y en noviembre de 2017 se convirtió en el titular del permiso de pesca restituido para la embarcación Ponce II en donde se dedica a la pesca de especies como de bacalao.

Aunque él era el operario lo financiaba otro primo que vive en EE.UU. llamado Roberto Vieira Diestro.

Seis barcos se dedicaban a la extracción del bacalao de forma artesanal, pero los pescadores no querían repartírselo.

Es por ello que el Mnisterio de Producción inició el proceso dministrativo por "no pescar lo suficiente" en 2016. A terminar dicho año, en noviembre recién le habían dado el permiso y según indica la cuota ya no podían pescar más dicho mes.

Lo confrontan

Finalmente, Roberto Vieira fue entrevistado por Panorama con los audios como prueba en las manos. El congresista no tuvo de otra que aceptar que era su voz, pero dio una insólita explicación.

"Solo han pasado un extracto", aseguró. Aseguró que "el dinero es para contratar a un abogado amigo", un especialista en derecho pesquero.

"Les iba a hacer el servicio", dijo el congresita pero nunca se había hablado con un abogado según Panorama.

HAY MÁS...