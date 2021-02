El esposo de la congresista Tania Rodas Malca, de la bancada de Alianza Para el Progreso, dijo sentirse decepcionada de que su actual pareja sentimental aparezca en la lista de los 487 beneficiados que recibieron las vacunas de cortesía que envió el laboratorio Sinopharm.

Según el registro de la Universidad Cayetano Heredia, Manuel Cedano Guadiamos, pareja de la legisladora, recibió la primera dosis el 12 de setiembre 2020; y la segunda, el 3 de octubre.

En entrevista con diario Correo, dijo sentirse traicionada por él “porque ha expuesto su vida”. Ella asegura que ignoraba que su novio había accedido a la vacuna ‘de cortesía’ de la laboratorio chino.

“Me siento traicionada por él (...) La verdad, él ha hecho esto a espaldas mías y yo desconocía todo esto. A mí me indigna todo esto, porque ha expuesto su vida y eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo se pudo haber puesto una vacuna que ni siquiera tenía un registro sanitario? Ha expuesto su vida”, dijo Tania Rodas a Correo.

Cedano Guadiamos es asistente del área de Servicio de Senos y Tumores Mixto del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN NORTE, Trujillo.

“Yo jamás lo haría. Yo no me he puesto ninguna vacuna y sigo sin vacunarme”, agregó.

