En vista de los últimos actos vandálicos registrados en la región Ica, donde supuestos manifestantes invadieron cinco agroexportadoras y causaron destrozos, la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) planteó el estado de sitio como una opción a fin de frenar el caos social que atraviesa el país.

“Lo que está pasando en los últimos días y ahora lo que pasó en Ica, también creo que hay que tomar medidas más drásticas definitivamente. No podemos hacernos más días con este tipo de manifestaciones. Siguen carreteras bloqueadas. Lo que está pasando en Ica es inaceptable”, señaló Alva a Canal N.

Alva refirió que pese al estado de emergencia, hace falta la salida de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto para evitar actos de violencia en vías.

“Sí bien estamos en estado emergencia, el problema que no han salido las Fuerzas Armadas a las calles a apoyar realmente a la policía. Lo que vimos el fin de semana en el centro de Lima, evidentemente la policía hizo un trabajo impecable, pero creo que la policía necesita apoyo y no podemos estar más días de esta manera. Creo que es momento para que el Ejecutivo ya saque a las Fuerzas Armadas a las calles, por supuesto, siguiendo los protocolos. Nadie quiere un muerto más. Creo que la policía no se da abasto, numéricamente. No hay suficientes policías”, indicó la congresistas.

También comentó que si la situación empeora en Ica o Puno, el Ejecutivo debería decretar toque de queda en ambas regiones.