Congreso levanta inmunidad a Moisés Mamani: con un pie en la cárcel

El Congreso levantó ayer la inmunidad de proceso al congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) para que la Fiscalía pueda investigarlo por el caso de tocamientos indebidos a una aeromoza, tipificado como delito contra la libertada sexual y que se castiga con cárcel.

La votación fue 79 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Los parlamentarios fujimoristas Héctor Becerril, Joaquín Dipas, Modesto Figueroa, Mártires Lizana y Ángel Neyra no respaldaron la petición del Poder Judicial.

Mamani, quien está suspendido 120 días por este mismo caso, intentó dilatar su caso con el argumento de que no puede asistir al pleno para ejercer su defensa. Envió su pedido por escrito y este fue rechazado.

“Hoy se han violentado mis derechos. Porque soy de Puno, porque no soy blanco, porque hasta el día de hoy no asimilan que ese Moisés Mamani, de sangre inca, ha destapado la corrupción. ¡Eso les duele!”, dijo Mamani. Afirmó que no le dejaron ejercer su defensa y acudirá a todos los entes correspondientes.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de inmediato envió un oficio al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dando cuenta del levantamiento de la inmunidad del proceso al legislador Moisés Mamani.

La inmunidad de proceso protegía al parlamentario de afrontar una indagación fiscal y de ser procesado por el Poder Judicial, en caso de ser hallado responsable.

Una tripulante de vuelo denunció que el legislador fujimorista la tocó de manera indebida cuando los pasajeros abordaban el avión para un vuelo Juliaca-Lima.

