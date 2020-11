La lista multipartidaria liderada por la congresista María Teresa Cabrera (Podemos Perú) para la Mesa Directiva fue retirada pocos minutos antes de las 2 p.m., hora de convocatoria para el pleno del Congreso.

“Se ha procedido a retirar la segunda lista de candidatos”, informó el Legislativo en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a la prensa, el vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, señaló que la lista fue retirada y que se someterá a votación únicamente la lista multipartidaria liderada por Francisco Sagasti (Partido Morado).

“Estamos de acuerdo en que solamente hay una sola lista, esa lista es la que se va a votar [...] Finalmente, los morados lo que querían ayer, hoy lo están consiguiendo”, dijo.

Consultado sobre cuál será la posición de su bancada, indicó: “Nos vamos a mantener. [¿En abstención?] Nos vamos a mantener”.

El legislador Daniel Urresti utilizó sus redes sociales e indicó que su agrupación “jamás será un obstáculo” para superar la crisis que afronta el país". Cabe precisar que Urresti es precandidato presidencial por este partido político.

“URGENTE...Podemos Perú jamás será un obstáculo para superar la crisis que afronta el país. Hoy se debe votar por una sola lista, la que encabeza María Teresa Cabrera no participará”, escribió en Twitter.

Previamente, la congresista Leslye Lazo (Acción Popular) descartó formar parte de la segunda lista multipartidaria presentada para la Mesa Directiva del Congreso. El documento que proponía a María Teresa Cabrera (Podemos Perú) como presidenta y a Lazo, Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática) y Yessica Apaza (UPP) en las vicepresidencias, no lleva la firma de la congresistas acciopopulista.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma”, señaló.

