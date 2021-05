La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó hace algunos un dictamen que busca “fortalecer” el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) en el Sistema Privado de Pensiones, es decir, más retiros de los fondos con fines previsionales de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Sin embargo, no contó las opiniones de las entidades especializadas sobre este tema.

La propuesta aprobada plantea que el afiliado a la AFP, que tenga 50 años o más y se encuentre desempleado, podrá solicitar el retiro de hasta el 95.5% de sus fondos sin ninguna restricción.

Asimismo, se estipula que la disposición del retiro extraordinario por salud de hasta el 50% de dichos fondos para las personas que padezcan de enfermedad terminal o de cáncer diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS)

Esta iniciativa, a diferencia del retiro de 4 UIT de fondos de las AFP, no contó con las opiniones técnicas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al parecer, desde la bancada de Frepap y Podemos viene presionando para que la Junta de Portavoces apruebe esta iniciativa se vea en el Pleno de mañana. Sin embargo, sería un poco difícil que este tema se agende, debido a que no hay una convocatoria para los portavoces y que el Consejo Directivo ya tomó una decisión.

Al respecto, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, calificó como “irresponsable” al Parlamento por aprobar un proyecto sin escuchar a los especialistas.

“Una norma no se aprueba con buenas intenciones, sino con un sustento técnico para que luego no sea declarada inconstitucional. No llamar a las entidades especializadas da a entender que no quieren conocer las consecuencias de las medidas que proponen”, comentó a Correo el especialista.

