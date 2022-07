Un hombre conoció a otro por la app de citas Grindr. Ambos se encontraron en un centro comercial y luego acudieron a comer ceviche. Fue ahí que el desconocido aprovechó en ‘pepear’ a la víctima para luego robarle.

En declaraciones a ATV, el agraviado -quien es un hombre de 40 años que prefirió mantener en reserva su identidad- dio detalles sobre el encuentro que tuvo con su cita.

“Yo lo contacté por el aplicativo Grindr, quedamos en conocernos en un centro comercial. Por insistencia de él, que no quería quedarse ahí, nos fuimos a comer a una cevichería. Estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 5 aproximadamente. No recuerdo cómo he llegado a mi casa, no recuerdo en absoluto nada. Me robó muchas cosas de valor y cuando yo veo este reportaje de este muchacho de La Molina yo dije: ‘Dios mío, me ha pasado lo mismo’. Entonces me contacto con ustedes para que más jóvenes no caigan en esto y tengan cuidado”, contó.

Conoció a sujeto por APP de citas, fueron a comer ceviche, lo pepeó y lo dejó sin un sol

Indicó que prefiere ocultar su rostro por temor a represalias. “Si salgo así es por temor, la verdad que sí”.

Asimismo, la víctima señaló que su cita no quería ser fotografiado, pero tras insistirle, logró tomarle una foto en la que sale con lentes de sol. “Él en un principio no quería, incluso le digo que se saque los lentes (para tomarnos una foto). Yo insistí y le saqué la foto. Y esa foto la envió por intuición a un amigo mío de confianza, entonces esa es la prueba que tengo de esa persona”.

En otro momento, comentó que el hombre con quien salió habría aprovechado un descuido suyo para colocar algún somnífero en su bebida. “Su modus operandi de querer hacer en un descuido que me vaya al baño y pepearme. No me acuerdo nada, ni como he llegado (a mi casa)”.

En las imágenes difundidas por el matinal, se observa como ambos hombres llegan e ingresan a la casa del agraviado. Es la víctima quien abre la puerta con sus llaves, mientras el sujeto lo tiene abrazado del cuello en todo momento.

