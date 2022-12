En vísperas de la vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP15), al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) le preocupa el progreso desesperadamente lento que se vio en Montreal luego de tres largos días de negociaciones técnicas.

La reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 5 (OEWG-5, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre, contó con la presencia de negociadores de todo el mundo para tratar de entregar un borrador del Marco Global de Biodiversidad más claro y listo para ser la base de las negociaciones en la determinante COP15, que es la única oportunidad que tenemos en esta década para asegurar un acuerdo capaz de cambiar el rumbo de la pérdida de biodiversidad.

A pesar del progreso que hubo en objetivos críticos para consolidar un enfoque basado en derechos dentro del Marco, con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la protección de los defensores ambientales, las negociaciones se estancaron cuando las conversaciones pasaron a temas más complicados técnicamente, como la distribución equitativa de beneficios derivados de las secuencias genéticas y los sectores catalogados como más nocivos para la naturaleza.

“Lo que estamos notando es una repetición de posiciones fijas, en las que poco se ha cedido ni buscado la convergencia. No podemos seguir dando vueltas en círculos. Si no empezamos a simplificar el texto, el mundo perderá la oportunidad de asegurar un acuerdo ambicioso mientras la naturaleza continúa desapareciendo. No se ve un sentido de urgencia en las salas de negociación, lo que es profundamente frustrante. Este es justamente el tipo de mentalidad a corto plazo que nos metió en este lío”, dijo Lin Li, directora de Política Global e Incidencia de WWF Internacional.

“Necesitamos ver a los gobiernos reenfocar su tiempo y esfuerzos en los temas más críticos. Necesitamos un texto limpio y simple para los ministros cuando lleguen la próxima semana, no un revoltijo de párrafos incomprensibles. Además del mayor liderazgo que requerimos de todos los países, el papel de la presidencia china será aún más importante ahora que entramos en negociaciones formales para la COP15, donde se deben tomar decisiones. Necesitamos ver una mayor ambición, pero en pocas palabras”, añadió.

En la ronda de negociaciones técnicas, que se llevó a cabo en Nairobi, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta 4 (OEWG4) dejó 1800 puntos por definir en el borrador del Marco Global para la Biodiversida

Después de más de 50 horas de discusiones y negociaciones, la cuenta actualmente es de alrededor de 1400 puntos.

1. El primer borrador del Marco Global para la Biodiversidad es formalmente el último borrador completo de este marco, según lo propuesto por los copresidentes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta en julio de 2021.

2. Con base en este primer borrador, las partes discutieron el Marco Global en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta 3 y 4. Estas discusiones dieron como resultado un documento que se adjunta al informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 4 (el informe con 1800 puntos por definir).

3. Este documento, a su vez, fue utilizado por la reunión informal de un grupo asesor más reducido a principios de octubre en Canadá, para producir un texto más corto, con menos corchetes.

Durante el Grupo de Trabajo de Composición Abierta 5, las partes tomaron la decisión de tomar tanto el informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 4 como el texto más breve para que los negociadores comparen entre los dos durante la COP15.

Puntos claves que WWF recomienda incluir:

WWF considera que, para lograr un ambicioso Marco Global de Biodiversidad, es necesario que este incluya:

● Una misión para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 y así lograr un mundo positivo para la naturaleza (en el que haya más naturaleza que la que hay ahora).

● Una meta para conservar el 30 % de la tierra y el agua del planeta para 2030, a través de un enfoque basado en los derechos.

● Un compromiso para reducir a la mitad la huella mundial de producción y consumo para 2030.

● Una estrategia integral de movilización de recursos para financiar la implementación del Marco.

● Un mecanismo de implementación sólido que ofrezca revisiones y aumente la ambición y acción a lo largo del tiempo, tomando como referente el Acuerdo de París sobre cambio climático, con indicadores acordados para medir el progreso.

● Un enfoque basado en los derechos, que reconozca el liderazgo, los derechos y el conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y un enfoque de “toda la sociedad”, que permita la participación de todos los sectores de la sociedad a lo largo de la implementación del Marco.

● La inclusión de Soluciones Basadas en la Naturaleza equitativas y basadas en derechos, junto con enfoques basados en ecosistemas, para generar beneficios para las personas y la naturaleza.

El documento de expectativas de WWF para la COP15 (en español) está disponible para leer aquí.