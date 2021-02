La cuarentena impuesta por el Gobierno peruano ha desatado nuevamente una crisis en cientos de ciudadanos peruanos, quienes se han visto en la necesidad de dejar sus trabajos para cumplir con las normas de bioseguridad.

Miles de familias buscan de todas las maneras posibles recaudar un poco de dinero para vivir el día a día. Y es que la entrega tardía de bonos y poca ayuda brindada por el Estado ha llevado a que cientos de ambulantes salgan a las calles a seguir vendiendo sus productos.

El noticiero de Latina TV pudo captar a un ambulante en el distrito de La Victoria, quien reveló que se ha visto forzado a salir a las calles para poder sobrevivir y confirmó que el bono anunciado por el Gobierno de entregará luego de los 15 días de cuarentena.

“Estoy tratando de vender algo, ayer recién salí. El bono va a llegar cuando ya todos estemos en el cementerio. Las medidas del Gobierno son para la clase A y B, ¿y la gente pobre? ¿Cuándo va a llegar? Mi esposa recibió el bono anterior. Solo alcanzó por 3 meses, ¿usted cree que alguien va a poder vivir con 700 soles?”, manifestó indignado.

“La gente que usted está viendo aquí no es porque le da la gana, no es porque quiere fastidiar a la autoridad, no es porque quiere molestar, sino que tienen necesidad”, puntualizó.

Ambulantes toman la calle en plena cuarentena - Ojo

