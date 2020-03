Lamentablemente legó. A primera hora del día de hoy, el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso de Coronavirus en el Perú. “Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus Covid-19”

Según se conoce, se trataría de un paciente varón de 25 años, quien estuvo en los países de España, Francia y Repúblicas Checa.

Frente a este terrible hecho, las autoridades salieron al frente a declarar sobre esta pandemia mundial, entre ellos el representante de la Organización Mundial de la Salud en el Perú, Rubén Mayorga.

“Seguiremos apoyando al Perú con insumos de laboratorios y todo lo necesario. No solo desde la Organización Mundial de la Salud, si no también la Organización de las Naciones Unidas”, expresó.

Asimismo, pidió el permiso de la Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, para poder dar algunos consejos para prevenir esta enfermedad.

“Precauciones: no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasar el vasito de cerveza, porque el vasito de cerveza también tiene saliva y esa es la manera en la que se transmite las infecciones respiratorias”, manifestó la Mayorga.

El representante también mencionó que los países están muy alertas y están actuando

“El mundo está actuando de una manera muy rápida. Tiene que ser un esfuerzo no de una sola autoridad, debe ser un esfuerzo multisectorial”, finalizó.

Representante de la OMS - Ojo

