La presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, indicó que el estado de salud del sacerdote de 47 años, primer caso grave por el coronavirus (COVID-19) en el Perú, es estable, pero se mantiene crítico. Es decir, dentro de su pronóstico grave, su vida por ahora no está en peligro.

“El sacerdote está en una situación estable, crítica, monitoreado constantemente, él ya tiene más de una semana con nosotros y somos optimistas con respecto a su evolución. Si bien es cierto, está estable y crítico, se encuentra siendo monitoreado y estaremos informando respecto a su estado y estamos confiados en que algún momento podremos decir que comienza a mejorar”, indicó en ‘RPP Noticias’.

Enfatizó que si bien el coronavirus aún no cuenta con una vacuna desarrollada, el objetivo es reducir las posibilidades de que los ciudadanos tengan enfermedades respiratorias. “Eso se logra con la campaña de vacunación, protegiendo a los adultos mayores”.

Mientras tanto, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, señaló que el sacerdote de 47 años, que fue declarado como primer caso grave de coronavirus en el Perú, tiene pronóstico es reservado.

“Cuando un paciente ingresa a ventilación mecánica, siempre decimos que su pronóstico es reservado porque esperamos que su sistema inmunológico responda como debe”, precisó. “ Mientras tanto, hay que darle soporte de vida y los medicamentos que requiere para combatir esta infección”, añadió.

Tuvo fiebre de 40 grados

El jueves 5 de marzo el P. Nuñez del Prado “tuvo una fiebre alta, que bordeaba los 40 grados Celsius”, y por ello “acudió a la Clínica Tezza donde le diagnosticaron amigdalitis. Le recetaron una medicación y retornó a casa”, relató el P. Omar.

“Viernes, sábado y domingo hizo su vida normal, que son los días en los que el sacerdote se vincula mucho más con la comunidad parroquial. El lunes se sintió mejor con lo que le dieron para la amigdalitis, pero el martes 10 ya no podía respirar y tenía fiebre”, continuó.

El P. Omar reveló que el P. Nuñez del Prado tiene sobrepeso y siempre ha tenido un problema bronquial crónico, lo que provoca “que pase la mitad del invierno en cama por sus problemas de pulmones”.

Más adelante, el P. Nuñez del Prado fue trasladado a la Clínica Maison de Santé.

“Hablé con el director general de la Clínica Maison de Santé porque me sorprendía que no lo trasladaran a un hospital del Estado, debido a que una clínica particular no tiene los requerimientos para atender casos de coronavirus”, dijo el P. Omar.

Confesó a joven

A las 4:00 p.m. (hora local) del martes 10 de marzo, el P. Nuñez del Prado fue trasladado con todas las medidas de seguridad al hospital del Seguro Social.

“Esta situación afecta directamente a su parroquia porque, como no hay un foco de contagio regular –como la gente que llega de Europa–, su contagio se ha dado de otra forma. Él solo recuerda que confesó a un muchacho el sábado por la tarde que tenía una gripe muy notoria y tosía constantemente”, dijo el P. Omar.

El presbítero fundador del Hogar de las Bienaventuranzas informó que el 11 de marzo la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur pidió la relación de todas las personas vinculadas al P. Nuñez del Prado para el descarte de coronavirus.

El P. Omar señala que no hay más información sobre el caso proporcionada por el Hospital Rebagliati, y pidió oraciones por su amigo sacerdote y por las demás personas que han sido contagiadas.

“Hago una invitación muy importante para todos los que somos creyentes, que es orar. La ciencia llega a un límite, pero Dios siempre puede sobrepasarlo porque tiene el poder. Les pido a todas las personas que recen mucho por el P. Luis porque su situación es delicada, porque es un sacerdote que atiende a cientos de personas en una zona muy pobre de Lima y que necesita de su pastor”, pidió el P. Omar.

