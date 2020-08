Las abismales diferencias entre hombres y mujeres continúan en nuestro país pese a la emergencia sanitaria. De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Forge a las jóvenes participantes de su programa entre 18 y 24 años, las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas, lo cual dificulta su desempeño personal y laboral.

Además, del universo encuestado, el 43% se hace cargo de sus hermanos, el 22% tiene hijos e hijas y son principales cuidadores y referentes, un 28% es responsable del cuidado de adultos mayores. En definitiva, esto evidencia que la corresponsabilidad de las labores del hogar entre hombres y mujeres siguen muy distantes. En consecuencia, esto impacta fuertemente en el desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Debido a la pandemia por coronavirus, las escuelas, los nidos o las instituciones de cuidado diurno tuvieron que cerrar. En consecuencia, se ha incrementado notablemente el tiempo de dedicación que requieren al interior de los hogares, y les dificulta encontrar tiempo material para poder acceder a un empleo del que obtener ingresos.

“Estamos frente a una situación donde la mujer sigue siendo la principal responsable no solo de las tareas domésticas, sino también del cuidado de las personas dependientes en los hogares. Hemos pasado a ser cuidadoras a tiempo completo, maestras enfermeras, y además nos hacemos cargo de las tareas domésticas”, comentó María José Gómez, directora de la Fundación Forge.

De igual forma, un 79% de las encuestadas reveló que la mamá, abuela, tía o la prima son las encargadas de cuidar a las personas dependientes cada vez que salen a trabajar y solo un 18% optaría por llevar a sus hijos a una cuna de cuidado.

“La situación en pandemia no permite que las cunas o centro de cuidado puedan recibirlos porque estamos en estado de emergencia, pero gran parte de las mujeres que viven en zonas vulnerables en la ciudad, no tienen con quien dejar a cargo de sus hijos o adultos mayores, estas mujeres hoy no pueden obtener ingresos, aunque aparezca una oportunidad laboral”, agregó la especialista.

Conociendo la realidad que deben enfrentar muchas mujeres jóvenes en nuestro país, la Fundación Forge, realizará este 28 de agosto la entrega de becas gratuitas a más de 400 mujeres brindándoles la oportunidad de capacitarse e insertarse en un empleo formal. Las jóvenes tendrán la oportunidad de capacitarse en habilidades blandas y técnicas como: logística y distribución, ventas y atención al cliente y servicios alimentarios.