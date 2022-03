Tras evidenciarse una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país y ante la caducidad de miles de dosis de la vacuna AstraZeneca, las autoridades sanitarias en los últimos días se han visto envueltas en una serie de críticas y advertencias tanto por parte de exautoridades como instituciones, que han alertado las serias consecuencias en caso no se revierta este panorama.

Según cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo, el retroceso en la inoculación contra el COVID-19 ha presentado un descenso de las dosis aplicadas en enero y febrero diariamente, de 209,590 y 203,952 respectivamente, a 133,351 dosis por día en marzo, lo que representa 35% menos respecto a febrero.

También se ha calculado una disminución en la aplicación de la tercera dosis en los últimos tres meses: en enero fueron 3 millones 969 mil, en febrero 2 millones 516 mil, mientras que en marzo solo 1 millón 185 mil (hasta el día 21).

¿Por qué descendió el ritmo de vacunación?

El pasado 22 de marzo, el propio ministro de Salud, Hernán Condori, admitió la existencia de vacunatorios vacíos con polémicas declaraciones. “El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, señaló desde Trujillo.

Sin embargo, para el extitular del Minsa, Óscar Ugarte, dichos argumentos de Condori no son nada correctos y el problema de la baja vacunación no radicaría en la población. “El ministro, que hasta ayer negaba un retraso de la vacunación y que hayan vacunas por vencerse, ahora lo termina aceptando. Lo que está diciendo es: ‘efectivamente, vamos retrasados pero porque la gente no quiere vacunarse’, o sea, le termina echando la responsabilidad a las personas, eso es inaceptable”, precisó Ugarte.

Óscar Ugarte explicó que el problema central en este tema es la conducción que viene realizando el propio Ministerio de Salud. “El mensaje que ha venido dado el Minsa y, lamentablemente, lo ha dicho el primer ministro y lo repitió el presidente: ‘Vamos bien porque tenemos al 74% población objetivo con dos vacunas’... es un grave error, eso era bueno para el año pasado”, indicó.

“Ya se ha demostrado a nivel internacional que después de 3 ó 4 meses la protección de la segunda dosis se pierde, y quienes se vacunaron con dos dosis hasta el segundo semestre del 2021 ya están indefensos. Eso es el problema grave que el ministro oculta y no informa”, señaló.

Asimismo, el exministro Ugarte explicó el porqué la gente no está acudiendo por la tercera dosis. “Es porque el propio Gobierno está diciendo suficiente con dos dosis, eso es lo grave. La responsabilidad no es de las personas sino de las autoridades, quienes dan un pésimo mensaje”, indicó.

¿Cuántas terceras dosis se aplicaron en el Perú?

Según información pública, hasta la fecha se han aplicado 12′089,500 terceras dosis a mayores de 18 años del país (43,3% en población general), cuando la cantidad de ese grupo etario asciende a 24′964,920.

Como una forma de acelerar el proceso de vacunación, el Gobierno anunció que desde el 1 de abril todos los ciudadanos mayores de 18 años deberán contar con las tres dosis para poder ingresar a cualquier establecimiento público o privado.

El ministro Hernán Condori Machado indicó que esta medida es necesaria para proteger a la población ante la pandemia ya que, si bien ha disminuido el número de contagios, todavía puede producirse un rebrote.

Cabe señalar que diferentes estudios científicos han demostrado que los anticuerpos proporcionados por las vacunas contra la COVID-19, o por enfermedad, decaen en los meses siguientes; además, en el caso de la variante ómicron, tres dosis son necesarias para adquirir una protección adecuada.

El Minsa también anunció que, para facilitar la vacunación de los mayores de 18 años, los centros de vacunación permanecerán abiertos durante 36 horas a partir de este fin de semana. Además, desde este sábado 26 de marzo, los menores de 12 a 17 años ya pueden acudir por su tercera dosis en caso hayan pasado cinco meses después de la segunda.

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 vencieron en el Perú?

La Contraloría General alertó al Ministerio de Salud (Minsa) que el 28 de febrero de este año vencieron 8580 dosis de vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 en las Direcciones Regionales de Salud de San Martín (6630), Tacna (680) y Madre de Dios (1270).

El organismo precisó que en algunos casos, las Diresas señalaron que afrontan dificultades para el proceso de inoculación, tales como: negativa de la población a las vacunas del Laboratorio AstraZeneca, falta de exigencia de la tercera dosis para ingresar a locales públicos, presencia de grupos antivacunas, falta de presupuesto para contratar más brigadas de vacunación, entre otros.

Sobre esta cifra de dosis vencidas, el ministro Condori informó que “el Perú recibió 1.6 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que vencían el 28 de febrero y de esa cantidad solo caducaron 8580 dosis”, cantidad que es “un factor de pérdida” según el titular del Minsa.

Condori agregó que el 22 y 23 de diciembre del 2021 el Perú recibió 2.4 millones de dosis de vacuna AstraZeneca que tienen como fecha de vencimiento el 31 de marzo.

“Tenemos menos de un millón (de estas 2.4 millones de dosis) y se vienen aplicando. Casi toda la pandemia se ha estado recibiendo lotes con fechas de vencimiento próxima de dos meses”, señaló.

¿Cuántas vacunas recibidas caducarán este 2022?

La Contraloría General advirtió que existen 4′449.030 dosis de la vacuna AstraZeneca distribuidas a nivel nacional que tienen fecha de vencimiento el 31 de marzo y el 30 de abril próximo. Indicó que esta situación genera el riesgo de pérdida de estos productos y que se produzca una afectación a los recursos del Estado.

Se añadió que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) distribuyó entre el 13 de febrero al 11 de marzo del 2022 las vacunas AstraZeneca -con una fecha de vencimiento cercano- a las direcciones de redes integradas de Salud (Diris), direcciones regionales de Salud (Diresas), gerencias regionales de Salud (Geresas), Seguro Social de Salud (EsSalud) y Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol).

De acuerdo al informe de control simultáneo, 2.443.400 vacunas tienen fecha de vencimiento el próximo 31 de marzo y fueron distribuidas faltando de 22 a 46 días calendario para su caducidad, es decir, con un corto tiempo para ser utilizadas.

Similar situación se observa con otras 2.005.630 dosis cuya fecha de expiración es el 30 de abril y que fueron distribuidas faltando 60 a 62 días calendario para expirar, en caso de no ser inoculadas.

Infografía: (Fuente: Contraloría)

