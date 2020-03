Una madre de familia se encuentra totalmente desesperada por la salud de su pequeño hijo. Y es que la joven identificada como Karen, denuncia que el Ministerio de Salud (Minsa) hasta ahora no le da prioridad a su pequeño de 2 años para hacerle la prueba de descarte del coronavirus.

La mujer se pronunció mediante su cuenta de Instagram, donde subió varios videos explicando la situación que vivió recientemente con su pequeño en el Hospital Del Niño, lugar donde se atiende el menor.

“Milan ha estado internado ocho días en el hospital por neumonía. Me he comunicado con el 113 para decirles que está presentando todos los síntomas del coronavirus. Me dijeron que me iban a llamar, no me han llamado. Como ven que tiene los síntomas, me dicen que es un posible caso y yo le digo que ya he llamado al 113 para que vengan al domicilio y le hagan la prueba, pero que no he obtenido respuesta”, manifestó.

Asimismo, Karen señala que los médicos del hospital le dieron de alta al niño porque cabía la posibilidad de que contagiara a otros niños internados.

“Me dijeron que todo lo ve el Minsa y que se dirigen en 48 horas a la casa, pero nada. Yo tengo que esperar a que ellos se comuniquen conmigo mientras mi hijo sigue teniendo fiebre y se pone peor. Entonces, no puedo creer que a mi hijo no le den prioridad porque me dicen que puede contagiar a otros niños y porque acá no realizan la prueba”, señaló indignada.

Cabe recalcar que Milán es un “Niño Burbuja”, así se le conoce a su enfermedad médicamente, que en realidad es inmunodeficiencia primaria. Se a hospitalizado 7 veces el año pasado y este año lleva 4 hospitalizaciones nuevas.

Madre de 'Niño burbuja' denuncia al Minsa - Ojo

