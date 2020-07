Una joven aprovechó las cámaras del noticiero de 90 Segundos de Latina para implorar información de su padre, de quien no sabe nada hace seis días y que fue internado en el Hospital de Villa El Salvador al ser diagnosticado con coronavirus o Covid-19.

“No sé dada de él hace seis días. Él me llamaba y me decía: “Mala atención hijita, sacame de acá”. Lamentablemente no tengo para pagar una clínica, por eso lo he traído acá para que me lo traten, no para que me lo maten”, dijo la joven quien mientras pasaba los minutos se quebraba.

Pero el momento álgido ocurrió cuando la joven contó que una doctora le llamó para avisarle que su papá solo viviría dos días más.

“¿Cómo una doctora me va llamar para decirme que mi padre tiene solo dos días de vida? Yo quiero que mi papá se recupere, no que se muera. Yo cuánto quisiera sacarlo a mi papá. Si yo tuviera esos 4 mil soles, yo lo saco señorita. Soy hija única. Yo llamo e información no me dan”, dijo la joven llorando y conmoviendo a la reportera.

La joven implora para saber información sobre su padre identificado como José Maria Roca Morales de 70 años.

Joven llora desconsoladamente e implora información sobre su padre - ojo

