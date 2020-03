Un grupo de estudiantes que viajaron a los Estados Unidos para poder trabajar en el programa Work and Travel, se encuentran varados y por eso solicitaron ayuda a través de un video.

Los estudiantes grabaron el video dentro del resort donde trabajan y contaron que no pueden regresar al Perú por el decreto de emergencia emitido por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En el video emitido por canal N, una de las jóvenes le pide al mandatario ayuda ya que el resort donde trabajan cerrará pronto y no tienen mucho dinero para estar más tiempo en ese lugar.

“Les hablo desde el estado de California. Como verán, el coronavirus no ha afectado a todos y hemos decidido venir en un programa que se llama Work and Travel y nos dan una visa para tres meses, mucho antes que el brote por coronavirus y ahora no podemos salir e ir a nuestro país”, se le escucha decir.

Seguidamente añade: “Estamos sin trabajo, el resort cierra, a nosotros no nos pagan y aunque tenemos un poco de dinero, no tenemos donde comprar. Por favor comuniquense con nosotros”.

Al igual que ellos, cientos de peruanos en el mundo no lograron regresar a su país debido a que las fronteras están cerradas por la cuarentena.

