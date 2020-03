Estados Unidos es el tercer país con más casos de coronavirus del mundo, detrás de Italia y China. El número de nuevos casos de covid-19 superó los 60.000 y la cifra de muertos alcanzó los 849, convirtiéndose en el sexto país con más alto número de fallecidos en el mundo.

De acuerdo al balance de la Universidad Johns Hopkins, el número actual de casos confirmados de personas con coronavirus es de 61.167, pero se incrementará en las próximas horas y días, a medida que aumente la disponibilidad de pruebas. Asimismo, la cepa del virus ya alcanzó los 50 estados de la Unión.

Por otro lado, Washington, Nueva York y California, los tres más afectados, elevaron sus restricciones con el fin de frenar el rápido crecimiento del virus. Por su parte, Donald Trump ordenó la instalación de hospitales de campaña con un total de 4.000 camas en estos tres estados.

Mientras el país norteamericano lucha por frenar el avance del coronavirus en el territorio, esta pandemia global ya ha provocado al menos 20.550 muertos en el mundo; además, desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 454.398 casos de contagio en 187 países o territorios.

En la pelea por ganar la batalla, en Estados Unidos se conoció un caso de una joven que dio la voz de alerta al revelar que experimentó síntomas que no se habían asociado con la pandemia global. Su manifiesto dio la vuelta al mundo tras viralizarse en las redes sociales.

LOS EXTRAÑOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

De acuerdo a la mujer de 20 años, identificada como Julia Buscaglia, señaló que durante su estancia en Italia, comenzó a sentirse enferma. Además de los dolores de garganta y cabeza, y una intensa fiebre, también sintió problemas para escuchar por su oído izquierdo.

“No tienes que tener los síntomas para ser positivo. El único síntoma que tuve que fue similar fue fiebre. Me palpitaba la cabeza, me latían los oídos y me parecía que me ardía la garganta. Me dolía el cuerpo, tenía escalofríos y tenía fiebre de 100.2”, fueron algunos de los comentarios que compartió en su cuenta que, luego que su caso diera la vuelta al mundo, lo puso en privado.

Julia Buscaglia regresó a Estados Unido el 4 de marzo, pero recién se hizo la prueba de coronavirus diez días después de haber estado en su país y con su familia (Foto: Twitter)

El caso de Julia Buscaglia fue atendido por los medios estadounidenses. De acuerdo al New York Post, la joven empezó a sentirse enferma el 29 de febrero y, aunque dos días después se fue sintiendo mejor, decidió ir al médico preocupada por el número de casos de coronavirus en Europa.

Al asistir al médico, este le dijo que tenía un simple resfriado. Sin embargo, poco a poco comenzó a perder audición en ambos oídos y, adicionalmente, comenzó a perder el sentido del gusto. Como no tenía tos o secreción nasal, la joven de 20 años pensó que estaba congestionada.

Buscaglia regresó a Estados Unido el 4 de marzo, pero recién se hizo la prueba de coronavirus diez días después de haber estado en su país y con su familia. El resultado fue positivo.

Daily Mail cuenta que a la joven estadounidense nadie le preguntó dónde había estado ni siquiera en el aeropuerto. Sin embargo, Julia Buscaglia hizo escala en grandes ciudades, por lo que pudo haber contagiado a otras personas.

Algunos tuits de Julia Buscaglia alertando sus síntomas (Fotos: Twitter)

CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS

El covid-19 se caracteriza por síntomas leves, como, secreciones nasales, dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias.

Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas (como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad.

Los signos y síntomas:

Secreciones nasales

Dolor de garganta

Tos

Fiebre

Dificultad para respirar (en casos graves)

