El director del hospital San Bartolomé, el Dr. Carlos Santillán, fue uno de los primeros que se sometió a la vacuna de Sinorpharm contra el COVID-19. El especialista en salud no pudo evitar mostrar su emoción frente a este hecho que emociona a todo un país.

“Yo quisiera sinceramente decirles que me hubiera gustado que esta vacuna que me han aplicado, se la hubieran aplicado a mi mamá o a mi hija o a mi hermana. Nos hubiera gustado bastante. Esto los hubiera protegido, pero también sabemos que es más importante que todos aquellos que también quieren que sus familiares saben que tienen que ser vacunados para poder atender y no contagiarse”, comenzó diciendo para Latina TV.

“Ha sido de bastante estrés. He visto a las personas más fuertes que he podido conocer en manejar pacientes graves, críticos de siempre, prácticamente llorar, pero se secaban sus lágrimas y seguían atendiendo”, agregó.

En ese sentido, Carlos Santillán también invitó a la población a seguir protegiéndonos pese a haber recibido la vacuna.

“Es importante saber que aun cuando me haya vacunado tengo que seguir utilizando la mascarilla, lavándome las manos, quitándome la ropa y lavarla de inmediato, para que aquella persona que no esté inmunizada yo no la pueda contagiar o llevar en la mano el virus”, finalizó.

Médico pide que su vacuna sea para su madre - Ojo

