Aurora caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

La organización Inquilinos Morosos S.A.C. informó a OJO que uno de cada tres inquilinos es moroso por incumplir con el pago de alquiler de una casa, departamento u otro local, en pleno estado de emergencia por la COVID-19.

Debido a la crisis económica por la pandemia, el 50% de los contratos de arrendamiento fueron renegociados, lo que generó que el precio de los alquileres retroceda en 30% para viviendas y en 50% para locales comerciales.

“Si bien es cierto en esta pandemia se han incrementado los casos (de inquilinos morosos), pero hay también deudas anteriores a la pandemia y cuyos inquilinos morosos han aprovechado este contexto para no pagar”, dijo a OJO Carlos Chueca, abogado de Inquilinos Morosos S.A.C.

Los distritos con más desalojos de inquilinos con orden judicial, son La Victoria, Miraflores, Surco y San Isidro. En San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador hubo desalojos ilegales. Los siete distritos albergan a los inquilinos más morosos de la ciudad.

Caso

Yuri Cavero denunció que los dueños del colegio Pamer, a quienes le alquilaron un local en la avenida Izaguirre, en Los Olivos, no le pagan el precio justo por el alquiler y que tampoco quieren retirarse del local que ocupan desde hace varios años.

Jorge Paz Rojas, representante de Pamer, dijo a OJO que si bien es cierto no han llegado a un acuerdo sobre el monto a pagar por el alquiler, por su cuenta les viene depositando un 10% de lo que antes pagaban. “Ellos no estuvieron de acuerdo con ese monto. Quisimos resolver el contrato, pero pedimos el dinero invertido en la remodelación del colegio y no nos quisieron entregar”, mencionó.

Cavero señaló que la versión de Paz no es cierta. “Consideramos que el pago debe ser del 50% y no del 10%. Ellos han recibido (dinero) del programa Reactiva. Tampoco hay pruebas de que hayan remodelado el local”, anotó.