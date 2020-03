La periodista peruana Rosario Victorio se convirtió en una paciente más que padece de coronavirus.

La recordada reportera de Magaly TV La firme viajó hace unos meses a España para estudiar y ahora también trabaja para la agencia de noticias EFE.

Ella se comunicó con el programa Panorama y relató cómo es su día a día luego de que se contagió de este mal en la madre patria, donde los casos se cuentan por miles.

Rosario Victorio señaló que se habría contagiado durante una comisión a la que asistió y luego, de la noche a la mañana, empezó a sentir escalofríos y la fiebre se le elevó.

“Cuando fui al centro médico, el doctor lo único que hizo fue ponerme el termómetro y me dijo: “vete a tu cuarto y quédate ahí 15 días en tu casa””, relató Rosario quien señala que apenas la medicaron con 3 paracetamol y 3 ibuprofeno para 15 días.

A ella también le dieron una mascarilla así como unos guantes que, asegura, “no protegen nada”.

Con lágrimas en los ojos, la reportera dijo que ha tenido episodios de fiebre, las cuales le ha subido hasta 3 veces al día.

“Yo no sé qué va a pasar conmigo, necesito saber que si me pongo mal, no me van a dejar morir en mi cuarto, eso es lo que me aterra”, confesó.

Rosario Victorio confiesa que llamó al Consulado de Perú en España pero ahí le dijeron que todos los casos son competencia de España.

“Me siento abandonada acá”, finalizó.

