Los 130 miembros del Parlamento, elegidos en enero, asumieron sus escaños a fines de marzo y tuvieron su última sesión plenaria el último 3 de abril. El edificio legislativo ubicado en la avenida Abancay, en el Centro de Lima fue fumigado y sus actividades suspendidas.

Fernando Meléndez - APP

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, reveló el jueves 9 de abril que ha dado positivo en la prueba rápida de coronavirus (COVID-19). Precisó que desde que se enteró ha entrado en un aislamiento total en su departamento ubicado en Jesús María.

“Primero me habían hecho una (prueba) en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, señaló.

El legislador indicó que su familia ha dado negativo a la prueba y explicó que permanecerá aislado en su vivienda para no contagiarlos. Detalló que, hasta el momento, no ha presentado ningún síntoma de dicha enfermedad.

Fernando Meléndez, congresista de APP, da positivo a prueba rápida de coronavirus | GEC | TROME

Leslie Lazo de Acción Popular

La congresista de Acción Popular, Leslye Lazo, y su esposo, el acalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, fueron hospitalizados el pasado 10 de abril debido a que tuvieron complicaciones luego de haber dado positivo a coronavirus (COVID-19).

“Me encuentro internada todavía, porque presenté una neumonía leve en la que me falta mucho el aire. Por eso los médicos decidieron hospitalizarme. Actualmente me encuentro estable, no he llegado a una situación crítica, pero sigo tratando de pelear contra la neumonía”, señaló Lazo en diálogo con el diario El Comercio.

El pasado miércoles la legisladora había dado a conocer que era portadora de esta nueva enfermedad al igual que su esposo y que ambos mantenían aislamiento en su domicilio.

[actualización al 13 de abril]

La congresista Lazo fue dada de alta, al superar la enfermedad y estar completamente sana.

Felipe Castillo - Podemos Perú

El 10 de abril, el congresista Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú) informó que contrajo el coronavirus, convirtiéndose en el tercer caso de un parlamentario peruano con COVID-19.

A través de Twitter, el legislador detalló que el sábado pasado presentó síntomas leves, y que el lunes se aplicó la prueba, saliendo esta positiva. “Desde ese día (lunes) estoy en cuarentena en mi domicilio con la bendición de Dios ya sin síntomas”, escribió.

Carlos Almerí - Podemos Perú

El congresista Carlos Almerí, de la bancada Podemos Perú, informó que es el cuarto legislador que dio positivo en una prueba molecular para detectar coronavirus (COVID-19). Él está aislado desde hace una semana.

“Me encuentro actualmente aislado desde hace una semana, en un estado de fiebre producto de COVID-19. Muy probablemente lo he contraído en el Congreso de la República”, comentó en declaraciones difundidas por RPP.

“Estoy con fiebre siete días, sin apetito. Es una fiebre permanente, no puedo hablar y estoy en tratamiento con unas pastillas de azitromicina y paracetamol”, añadió Almerí.

El legislador indicó que recibió hoy el resultado positivo para la prueba molecular que se tomó, y espera poder recuperarse pronto para poder seguir trabajando como parlamentario. “No puedo hablar ante la prensa porque me agito y ya lo comuniqué al presidente del Congreso (Manuel Merino) hoy recién porque me han entregado los resultados para que todos puedan tener precauciones”, concluyó.

Carlos Almerí de Podemos Perú es el cuarto congresista con coronavirus | TROME