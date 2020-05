¡Indignante! Un médico identificado como Jorge Isaías Rodríguez Hilares, de tan solo 32 años de edad, perdió la vida este último viernes a causa del temido coronavirus, enfermedad que viene propagándose por todo nuestro país y cobrando la vida de miles de personas alrededor del mundo.

El doctor venía trabajando desde noviembre del año pasado en un establecimiento de salud ubicado en el distrito del Rímac. Su madre, llena de tristeza, denuncia que ni por eso se le pudo brindar la atención debida.

“Le hicieron la prueba rápida, salió negativo y él estaba contento. A los dos días comienza con fiebre. Llamé para comunicar que estaba mal y me dijeron que tenía que esperar 5 días para que le hagan otra prueba. Cuando lo vieron, mi hijo salió helado, amarillo, todo mojado, y me dijo: ‘el doctor me ha dicho que estoy mal’. Yo me he ido por todo Lima para conseguir oxigeno, porque mi hijo ya no tenía olfato, no sentía nada”, afirmó.

Asimismo, la madre de la víctima comentó que la actitud de la doctora encargada de visitar su hogar para ver la salud de su hijo, no fue para nada buena.

“Mi hijo ya no podía ni moverse. Yo he gritado y todo, por eso han venido (los médicos) a mi casa en dos horas. Mi hijo ya estaba en 78 de saturación, le han puesto oxigeno en mi casa y la doctora le dijo: ‘apúrate, tú sabes como es esta enfermedad, si no quieres irte en una bolsa negra’”, comentó entre lágrimas.

Otro impactante hecho que también relata la señora, es que al entregarle las pertenencias de su hijo, se dio con la sorpresa que faltaban artículos como: el celular, sábanas y ropa.

“Fallece en el hospital de Villa El Salvador, estuvo en cuidados intensivos. Le han robado el celular, todo lo que yo le mandé para que coma. Me entregaron audífonos, cargador, se robaron el teléfono, hasta la sábana”, manifestó indignada.

Fallece médico por falta de atención - OJO

