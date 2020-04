La pandemia del coronavirus que viene aquejando al mundo entero, hoy golpea cada vez más fuerte a nuestro país, dejando hasta el momento 25, 331 personas infectadas, de los cuales 700 han fallecido.

Sin embargo, dentro de toda esta complicada situación que venimos atravesando, parece encenderse una luz al final del tunel, ya que la cifra de las personas que han vencido al COVID-19 también se crece, siendo 7,797 los que han sido dados de alta.

Frente a ello tenemos dos testimonios de las personas que han salido victoriosos frente a esta enfermedad.

Testimonio 1

Raúl, el día 27 de marzo despertó con un fuerte dolor de cabeza y malestar que lo hizo tomar la decisión de aislarse de sus familiares por prevención. Al segundo día los síntomas se intensificaron, dolor de cabeza y garganta, dificultad de respiración, que se sumó al asma que padece. Entonces decide que debía hacerse la prueba para descartar el contagio. Al final terminó estando internado en EsSalud Sabogal.

Posteriormente fue trasladado a un aislamiento total en la Villa Panamericana de Villa El Salvador donde fue controlado. El paciente dio testimonio de lo difícil que fue vencer la enfermedad al tener fuertes dolores y malestar, sin embargo gracias al ánimo que recibió del personal médico pudo sobreponerse a este mal.

Raúl Bernales agrega: “Yo siempre fui una persona muy cuidadosa y tomé todas las precauciones para evitar contagiarme, siempre pensamos que nunca nos pasará, pero no sé en que momento me contagié de este virus”, señaló.

Testimonio 2

“Mi caso fue la de un paciente asintomática que dio positivo a la prueba de COVID-19. Los doctores me recomendaron que me mantenga aislada en mi hogar. En buena hora que accedí a sus recomendaciones,pues al no tener ningún síntoma habría contagiado a muchas personas. Después de 18 días siguiendo la cuarentena puedo decirles que: la base de toda recuperación es tomar los informes con calma, recomiendo a aquellos diagnosticados como positivos a no angustiarse porque eso puede influir en una baja de las defensas", manifestó.

El doctor Oscar Quintana, neumólogo encargado de la sección de COVID-19 del Hospital EsSalud, señaló que este es el segundo grupo de alta conformado por 5 personas, lo cual motiva al equipo. Ellos no solos velan por los hospitalizados, sino que también llevan el monitoreo telefónico en caso de las cuarentenas en casa.

El especialista añadió que los grupos de alta son solicitados a donar una unidad de sangre que los ayude en el enorme reto de encontrar la cura para este mal.