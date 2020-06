Perú ostenta un título mundial indeseable: el octavo país con más infectados de coronavirus y el puesto 13 con más fallecidos por ese mal, de acuerdo al reporte de la Universidad Johns Hopkins.

OJO analizó la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del COVID-19, del Ministerio de Salud (Minsa), y halló que son 15 los distritos (de los 1874 existentes en el país) que concentran el 41% de fallecidos por coronavirus.

Estos distritos son:

San Juan de Lurigancho (4.82%)

Callao (4.11%)

San Martín de Porres (4.06%)

Cercado de Lima (3.78%)

Chimbote (3.34%)

Comas (3.25%)

Chiclayo (2.96%)

La Victoria (2.08%)

Villa El Salvador (2%)

Ate (1.90%)

Castilla-Piura (1.87%)

El Agustino (1.78%)

Piura (1.73%)

Chorrillos (1.67%)

Trujillo (1.65%)

Al cierre de esta nota, la plataforma reportaba 6860 fallecidos, de los cuales 6055 tenían registrado el distrito y 805 en blanco.

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, señaló que la deficiente capacidad de atención hospitalaria ocasiona las cifras altas de fallecidos.

“El paciente muere porque no encontró cama en hospital ni oxígeno. Ahora ya no van al hospital, se quedan en casa y fallecen sin supervisión médica. En otros países con buen sistema hospitalario, los pacientes van al hospital y se salvan con oxígeno, ampollas o ventilación mecánica, que el Perú no tiene y por eso el nivel de muerte es alto”, declaró a OJO.

El Colegio Médico sugirió ayer al Gobierno la participación de las brigadas sanitarias municipales y sociales. Aseguro que si actúan de manera focalizada será positivo.

Ojo al dato

5 regiones tienen menos muertes por COVID-19 en Perú: Cusco, Apurímac, Huancavelica, Moquegua y Tacna.

VIDEO RECOMENDADO

Serenos de Independencia y San Martín de Porres se enfrentan por problemas limítrofes

Serenos de Independencia y San Martín de Porres se enfrentan por problemas limítrofes