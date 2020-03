Un hombre con dificultad para respirar y evidentes signos de coronavirus COVID-19 imploró - a través de un video - que personal del Ministerio de Salud (MINSA) se acerquen a su domicilio para revisarlo. Según contó, él vive con su esposa y dos hijos, por lo que teme contagiarlos.

“Pido apoyo de las autoridades porque estoy llamando al 113 desde ayer, al 106 y no hacen caso omiso (...) quiero que venga una ambulancia para que me de auxilio, quiero que me apoyen, señores. Tengo niños especiales, una niña que sufre de asma. Mi señora tiene dolores de garganta y, con esa fortaleza, ella me está ayudando”, dijo jadeando.

Latina, canal que difundió el video, informó que el equipo de producción llamó al Ministerio de Salud para que apoyen a este hombre.

Al 31 de marzo, el Presidente Martín Vizcarra informó que hay 1065 personas infectadas en Perú.

