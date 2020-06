En el día 95 del estado de emergencia por coronavirus, agentes de la División de Investigación de Delitos contra el Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Municipalidad de San Luis intervinieron un taller clandestino que vendía balones con oxígeno industrial y los hacía pasar como medicinal. Esto ocurrió tras una operación en un local situado en la cuadra 11 del jirón Felipe Barnag del citado distrito.

El coronel PNP José Gutiérrez Mori, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, informó a este diario que en el establecimiento se encontraron más de 400 balones de oxígeno en pésimas condiciones e insumos que utilizaban los involucrados, para pintar los envases a fin de hacerlos pasar como nuevos y ponerlos a la venta. Vale precisar que este recurso a la fecha es requerido por familiares de pacientes que son afectados por el COVID-19.

“Información de Inteligencia consignó que en este lugar venía funcionando clandestinamente y haciendo pasar balones de oxígeno industrial como medicinales. Se encontró más de 400 balones en pésimas condiciones con repintado. Son indicios claros que han sido preparados para ser puestos a la venta como oxígeno medicinal. Se encontró pintura y sprays”, explicó.

El jefe policial también indicó que el local no contaba con licencia de funcionamiento por lo que se procedió a la clausura del negocio clandestino. Gutiérrez Mori señaló que en este caso se incurre en el delito contra la salud pública. “Al sorprender con un producto que no cumplía con las características de oxigeno medicinal atenta contra la vida y no se sabe cuántas personas han sido afectadas”, añadió.

A la fecha, el oxígeno medicinal se ha convertido en una pieza fundamental para el tratamiento de los pacientes con coronavirus y la alta demanda por este elemento es motivo de preocupación tanto para las autoridades sanitarias como para las personas que lo requieren con urgencia.

El oxígeno medicinal es un elemento esencial para el tratamiento de pacientes con COVID-19, ya que uno de los síntomas más comunes del coronavirus es la insuficiencia respiratoria. Su uso dependerá del cuadro respiratorio que presente el paciente, ya sea una neumonía leve o moderada. En casos donde los enfermos no pueden respirar por sus propios medios, es vital que tengan acceso a un balón de oxígeno en casa.