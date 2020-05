El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrecerá este martes un nuevo pronunciamiento a la Nación en el marco del día 51 del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado para contener el avance del nuevo coronavirus (COVID-19).

El mandatario estará acompañado por los miembros del gabinete ministerial. Tal como ocurrió en las últimas ocasiones, su presentación se realizó sin presencia de medios.

Desde esta mañana, el jefe de Estado participa en la sesión 128 del foro del Acuerdo Nacional, en la cual se aborda el plan de reanudación de actividades económicas y la situación de la pandemia del coronavirus en el territorio nacional.

La reunión se desarrolla de forma virtual desde el puesto de Comando de la Fuerza Aérea del Perú. Destacó que desde el primer momento tanto el Gobierno como la ciudadanía se han tomado con seriedad y responsabilidad las medidas para contener el avance del COVID-19.

Al respecto, mencionó que si bien los resultados no son exactamente los que se esperaban sí son auspiciosos “en función de lo que se ha evitado”. “Esta no solamente es una crisis de la salud, no es solo una crisis sanitaria, lo que estamos viviendo es una crisis social y económica sin precedente en el mundo”, expresó.

En una de sus últimas comparecencias públicas, Vizcarra anunció una reforma integral del sistema de pensiones, la aprobación de un decreto para permitir el retiro de S/3.000 de los fondos de AFP, dio a conocer a los integrantes de la comisión que evaluará la reactivación de la economía, entre otros temas.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión, hasta el domingo 10 de mayo del 2020, del estado de emergencia nacional que rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

Desde el 13 de abril, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) rige desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. en casi todo el país, a excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde va de 4 p.m. a 4 a.m.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra también había dispuesto las salidas diferenciadas de hombres y mujeres durante la semana para realizar las compras o acudir a las farmacias. Sin embargo, esta medida fue cancelada, pero se mantuvo la inmovilización obligatoria total para los domingos.

