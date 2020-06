El Ministerio de Salud informó ayer que se elevó a 191,758 los casos positivos de COVID-19 (4358 más que el día anterior) y 5301 los muertos (139 más en 24 horas). Además, hay 9500 pacientes hospitalizados de los cuales, 1062 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Al respecto, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Rubén Mayorga, recomendó mantener las medidas contra la expansión del coronavirus. Por ellos, sugirió que el Estado de Emergencia en Perú dure hasta fines del 2021.

“Hasta fines del años entrante”; dijo a América TV.

Mayorga señaló que las medidas de prevención será necesarias hasta que haya una vacuna contra el Covid-19.

“Hasta que no haya más del 70% de la población de Perú que haya contraído el Covid, no va a ver una inmunidad natural y mientras no haya vacunas es necesario retrasar al máximo la aparición del nuevos casos”, sostuvo.

“La vacuna no estaría disponible hasta principios del año entrante, con buena suerte”.

Coronavirus en Perú: OPS recomiendo mantener las medidas contra la COVID-19 hasta fines del 2021

