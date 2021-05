Actualidad







Minsa: 20% de adultos mayores de 70 años aún no están vacunados contra el COVID-19 El viceministro de Salud Pública explicó que en este grupo de personas que faltan inmunizarse se encuentran las que son rezagadas o viven en zonas rurales donde aún no se distribuyen dosis, debido a que no cuentan con adecuada cadena de frío.