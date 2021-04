En Los Olivos, el padre César Antonio, sacerdote de la Parroquia Santa María de la Providencia decidió cambiar la sotana por el delantal de cocinero con el objetivo de recaudar fondos a fin de comprar balones de oxígeno medicinal.

Para ello, él y sus feligreses decidieron organizar una cilindrada y así poder recaudar fondos, a fin de ayudar a las personas que vienen padeciendo el coronavirus o covid-19.

Muy risueño, el padre César invocó a la comuna a colaborar con esta iniciativa, teniendo como punto de encuentro la capilla del colegio San Columbano San Vicente Ferrer en la urbanización Covida.

La cilindrada tiene prevista ser este sábado 17 de abril, a un costo de 15 soles y el pago puede ser a través de Yape.

“Lo que queremos es simplemente salvar la vida de alguien porque no es justo que un hijo de Dios pierda la vida por no tener oxígeno, eso no es justo. Si podemos hacer algo, tenemos que hacerlo”, dijo el sacerdote.

Si no desea la cilindrada pero aún quiere colaborar con esta noble causa, puede “yapear” a los siguientes números: 936069321, 947091964 o al 967268313.

