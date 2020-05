Hasta ayer, Día de la Madre, la cifra de contagiados con COVID-19 llegó a 67,307 y la de fallecidos a 1889. En solo 24 horas murieron 72 personas a nivel nacional por la temible enfermedad.

En ese marco, el presidente Martín Vizcarra precisó que las medidas han dado resultados, pero que todavía hace falta un último esfuerzo con el respeto a la cuarentena.

En tanto, especialistas alertaron que los contagios continuarán en alza en nuestro país.

El infectólogo Luis Pampa afirmó que mientras no haya una cuarentena efectiva, no se podrá garantizar que la curva de contagios baje.

“No hay una cuarentena efectiva, sobre todo en algunas zonas donde parece que no hubiese cuarentena, no se puede hablar de curva”, declaró. Explicó que las primeras estimaciones se referían a los primeros días de mayo, hace dos meses. “Estamos en un pico alto de casos, con fallecidos, somos de los primeros 20 países del mundo donde (el COVID-19) se ha disparado; la cuarentena no ha sido efectiva”, indicó.

“Muchas regiones no saben y toman acciones inadecuadas como Loreto, Piura, Chiclayo Tumbes y Áncash. Somos un país que lamentablemente no está organizado”, recalcó.

Además, resaltó que es preocupante, porque Estados Unidos, que es uno de los países en que la enfermedad ha golpeado con fuerza, la velocidad de duplicación es de cada 10 días.

“El de nosotros es de menor tiempo (cada ocho días)”, agregó el doctor Pampa.

CRECE Y CRECE

Otros especialistas estiman que al 24 de mayo, cuando culmina la nueva extensión de la cuarentena, el país tendrá 110 mil personas contagiadas con el coronavirus.

El infectólogo Eduardo Gotuzzo amparó su proyección con la base de tres mil contagios diarios que se dan en estos días en el Perú.

