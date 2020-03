ÚLTIMA HORA Una señora cusqueña identificada como Magaly Valenzuela denunció a tres congresistas de haberse aprovechado de ella.

La señora contó que llegó a Lima pues tenía una cita de EsSalud y fue ahí que se decretó el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, por lo que su vuelo se canceló.

La mujer, quien está en la capital con su hijo de apenas 2 años, reveló que pidió ayuda a los electos congresistas de Cusco y denunció que estos han usado sus datos para llevar en el vuelo humanitario a sus familiares.

“Me he comunicado con la congresista Matilda Fernández, ella no me ha incluido en la lista pese a que tengo un niño de dos añitos”, dijo.

"Ha usado nuestra información porque le hemos mandado nuestros boletos por WhatsApp y nos han preguntado varias veces", añadió en medio del llanto.

La señora Magaly acusó a tres parlamentarios, entre ellos Rubén Pantoja, y pidió volver a Cusco, pues solo tiene la ropa puesta y nada más.

“Son tres congresistas que se han ido con sus familiares y nos han hecho a un lado, yo lo único que suplico es que nos hagan regresar allá, por nuestros hijos, por la gente que ha venido por su cita de EsSalud”, puntualizó.

Madre cusqueña

