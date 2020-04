Mientras estamos a punto de entrar a las semanas más difíciles debido a la propagación del coronavirus o Covid-19, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, el infectólogo Ciro Maguiña, indicó que no se debe levantar la cuarentena este 26 de abril.

Para el doctor Ciro Maguiña, la cuarentena debe prolongarse hasta el 10 de mayo y su término debe ser gradual. Así lo precisó en entrevista con el periodista Enrique Castillo para Canal N.

“Yo continuaría con la cuarentena por lo menos mayo, hasta los primeros diez días de mayo y a partir de ahí recién ver el tema gradual (...) Ahorita lo veo prematuro por la cantidad de casos que tenemos que manejar”, manifestó Ciro Maguiña en entrevista.

El infectólogo agregó que recién se está entrando al pico de casos de coronavirus y por ello, levantar la cuarentena sería perjudicial. "En todo el Perú aumentan los casos y la situación puede empeorar si bajamos la guardia”, acotó.

Sobre la cuarentena, Ciro Maguiña dijo que este no ha funcionado correctamente. “La cuarentena ha funcionado, pero si no hacemos la contención con los médicos, con las pruebas y se baja la guardia, en unos días más se puede generar una segunda ola que el sistema [salud] no va a resistir”.

“El tema económico está en juego, no hay que negarlo, pero la economía se puede recuperar, la vida humana no se recupera”, finalizó.

