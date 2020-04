ÚLTIMO MINUTO. Hace unas semanas conocimos la historia del suboficial David Rodríguez Reyes quien se grabó desde una clínica local implorando por un respirador para sobrevivir al coronavirus, al cual dio positivo.

La semana pasada, el valeroso policía que se desempeñaba en la comisaría de La victoria perdió la vida y nadie pudo hacer nada por él.

Ahora, la hija de este efectivo, Cristel Rodríguez, pide ayuda para su madre, quien padece del mal y teme perderla también a ella.

“Que no pase por lo mismo, no se qué están esperando, si dejan que se siga agravando como a mi papá. No es posible que la familia policial esté pasando este maltrato mi mamá ha esperado casi 36 horas”, denunció.

Por su parte, la esposa y ahora viuda del PNP Rodríguez, en medio de su persistente tos dijo: “no es justo, no somos animales, ayúdenos por favor, necesito oxígeno”.

La hija finalizó con el temor de perder también a la mujer que le dio la vida: “yo temo por la vida de mi mamá, ella ha ingresado con un pulmón dañado”.

