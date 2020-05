En el distrito de Miraflores, un hombre que es portador del coronavirus o Covid-19 se ha convertido en el terror de sus vecinos, pues sigue saliendo a la calle y no acata el aislamiento social obligatorio.

El sujeto identificado como Juan Pastor Montaño Bonilla ha sido acusado por sus vecinos de seguir saliendo a la calle a hacer compras pese a haber dado positivo a la prueba de descarte del coronavirus cuando intentaba viajar a Chiclayo.

Tras regresar a su casa, empezó a salir a hacer compras y pese a que ha sido intervenido en más de una oportunidad, no quiere guardar cuarentena.

Al no acatar lo establecido, sus vecinos están asustados y no saben qué hacer. Incluso le han ofrecido hacerle las compras, pero él no quiere.

Los vecinos esperan que el hombre sea llevado a un albergue para que cumpla el aislamiento social obligatorio y no siga poniendo en peligro la vida de los demás.

VIDEOS RECOMENDADOS

Maju Mantilla explica por qué su esposo no ve novela en la que actúa

Maju Mantilla explica por qué su esposo no ve novela en la que actúa | TROME

TE PUEDE INTERESAR