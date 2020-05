Cualquiera puede contagiarse de coronavirus o Covid-19. Este es el caso de la periodista Bren Johana Osorio, quien contó a través de Facebook la pesadilla que está viviendo.

La periodista reveló que se infectó y de paso contagió a toda su familia, entre ellos a su madre, quien ahora lucha por su vida. “Me dediqué por semanas a las actividades del presidente sin pensar que me volvería parte de la noticia, soy periodista y estoy contagiada con covid-19, contagié a toda mi familia, ahora mi madre lucha por su vida sin oportunidades...”, escribió.

A través de la red social, la periodista ha pedido ayuda para su madre, quien espera una cama UCI. “Dónde están las camas UCI? Mi mamá está luchando por su vida y esperando una en el hospital de Collique en Comas dónde ya no hay ninguna disponible, hace tres días no nos llaman para avisarnos de su estado (tenemos derechos como familiares). Hace dos semanas y nadie del Minsa ha venido hacernos las pruebas ni monitorearnos, de manera particular hemos logrado confirmar lo que tanto teníamos”, agregó.

Finalmente escribió: “Por favor ayúdenme para que le den una oportunidad de vida a mi madre”.

